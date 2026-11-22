Radio TN Napoli-Torino, Caporale: "Vittoria meritata, ma disuniti ad inizio 2T e meglio con i cambi"

Ospite del post gara di Napoli-Torino, il giornalista Carlo Caporale difende il successo degli azzurri, "il primo passettino" verso la risalita

"Tre punti importanti, ma anche meritati: nel primo tempo ho visto una sola squadra in campo, il Napoli". Il nostro giornalista ed opinionista Carlo Caporale ricostruisce la gara intervistato ai microfoni di Radio Tutto Napoli dopo la vittoria degli azzurri contro il Torino con la rete di McTominay: gli azzurri "hanno costruito tanto, hanno avuto tante occasioni e non sono riusciti a concretizzarle", poi nella ripresa "la partita è iniziata in maniera strana", con il Torino pericoloso due o tre volte e il Napoli "un po' disunito". La squadra, spiega, "si è riaggiustata con i cambi, è tornata ad attaccare, è riuscita a sfondare e ha controllato bene il tentativo di rimonta", con l'occasione più nitida per il 2-0. "Il Napoli oggi ha fatto 20 tiri, di cui 12 nello specchio". E sul gol di McTominay: "Recupera palla Lang, porta palla da esterno destro, De Bruyne si inserisce in sovrapposizione, McTominay fa finta di dargli palla, si accentra e segna. Sono movimenti: li abbiamo visti poche volte".

"Non si può pretendere una metamorfosi, ma prendiamoci questi tre punti"

"Di punto in bianco è più importante fare questa vittoria che aspettarsi una metamorfosi sul piano del gioco", dice. Il suo ragionamento sulla classifica è netto: "Il Napoli doveva vincere quante più partite possibile e arrivare a Natale: ho fatto un calcolo di massima, e con meno di quattro vittorie e un pareggio la situazione diventerebbe molto più complicata per la Champions". Poi invita alla cautela: "Un primo passettino è stato fatto, ne servono altri: testa bassa e pedalare". E ricorda il Napoli di Gattuso, quello dei 43 punti nel girone di ritorno: "Faceva fatica a tornare a vincere, poi trovò ritmo". Per questo, spiega, "rispetto allo standard dell'anno fin qui visto, oggi ci si può ritenere soddisfatti", pur ammettendo che "se il Napoli giocasse sempre così non ce la farebbe ad arrivare in Champions".

Le pagelle: "Voto di incoraggiamento per una squadra più propositiva"

Sui singoli: Milinković-Savić 6 ("parate importanti non ne ha dovute fare"), difesa "senza infamia e senza lode" e "qualcosa in più" per Rrahmani, che "ha guidato la difesa", mentre Rafa Marin si ferma a 5 dopo un buon primo tempo ("ha cominciato a sbagliare un pallone, poi altri due-tre svarioni: Allegri l'ha sostituito giustamente"). Politano 6,5 ("fa il quinto, ormai è più il suo ruolo che quello di esterno alto"), Spinazzola 6, Gilmour "mi è piaciuto" e Anguissa sufficiente ("non è ancora quello che conosciamo"). Il migliore è McTominay, 7,5: "Ha concluso tantissime volte e ha realizzato il gol decisivo". Applauso a De Bruyne, subentrato a Vergara ("senza voto") con "tanti palloni giocati in maniera intelligente". Hojlund 6+: "Ha impegnato più volte il portiere avversario; se tocca tutti questi palloni e conclude così tante volte, i gol arrivano". Senza voto Giovane e Favasuli; Olivera e Lang 6,5, "quasi 7", con quest'ultimo "decisivo nel gol e vicino a segnare". Per Allegri, 6,5: "Un voto di incoraggiamento: abbiamo pressato più a lungo, non ci siamo chiusi dopo il vantaggio e la squadra ha gestito bene con i cambi".