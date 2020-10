Italia U21, ok Uefa: al gruppo dell'Under 20 si aggregheranno 4 "immuni"

Nonostante in campo contro l'Irlanda Under 21 scenderà in campo l'Under 20 di Bollini, la FIGC ha chiesto alla UEFA di poter aggregare alla selezione azzurra i calciatori Patrick Cutrone, Samuele Ricci, Riccardo Sottil e Sandro Tonali, attualmente a Tirrenia con l’Under 21, i quali avevano contratto in precedenza l’infezione da COVID-19 e risultano dunque "immuni". In serata è arrivato l'ok della UEFA, che ha acconsentito alla richiesta dell'Italia: i quattro dunque saranno titolari domani nella sfida degli Azzurrini. Tonali, Cutrone, Sottil e Ricci stanno raggiungendo in questo momento la squadra di Bollini a Coverciano.