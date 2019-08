Juve, nuove misure di sicurezza all'Allianz Stadium: "Installati microfoni direzionali ad elevata sensibilità per i cori"

L'Allianz Stadium si prepara ad ospitare il primo match stagionale tra le mura amiche della Juve di Sarri contro il Napoli. Il sito ufficiale del club biaconero ha pubblicato le ultime misure di sicurezza adottate dal club in vista del match contro gli azzurri: "Permettere ai tifosi di vivere momenti di festa e di sport in assoluta serenità è da sempre una delle massime priorità per la Juventus e non è un caso che l'Allianz Stadium si sia dotato fin dalla sua inaugurazione dei più avanzati sistemi di sicurezza che, nel corso degli anni, sono stati di volta in volta aggiornati e perfezionati.

È quanto accaduto anche durante quest'estate, in vista della nuova stagione: l'apparato di videosorveglianza a circuito chiuso è stato infatti ulteriormente implementato, oltre che con sette telecamere full HD nelle zone di accesso, con l'installazione di nove Panomera multifocali.

Otto di queste, puntate sugli spalti, vanno a integrare le 14 già presenti e completano la copertura totale del catino, permettendo non solo di filmare qualsiasi evento si verifichi nell'impianto, ma di individuarne i responsabili con elevata precisione.

L'ulteriore Panomera, di ultimissima generazione, è posizionata tra i tornelli e le aree di accesso agli spalti in una zona particolarmente sensibile e ne consentirà la ripresa a 360 gradi.

Inoltre sono stati installati dei nuovi microfoni direzionali a elevata sensibilità, che permetteranno di registrare e sezionare l’audio dagli spalti in modo da poter identificare con maggiore precisione la provenienza di cori o altre manifestazioni verbali.

Infine nel settore Est dell'impianto sono stati installati dei nuovi metal detector a portale, per facilitare l'afflusso del pubblico e diminuire i tempi di attesa per l'accesso allo stadio".