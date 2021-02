Juventus-Roma, infortunio per Bonucci: il difensore minimizza

All'84' di Juventus-Roma Leonardo Bonucci ha chiesto la sostituzione per un fastidio fisico, al suo posto De Ligt. Da valutare le condizioni del difensore bianconero in vista di Napoli-Juventus di sabato prossimo. Nell'intervista del post-gara lo stesso Bonucci ha spiegato l'accaduto ai microfoni di Sky Sport: "E’ lo stesso fastidio che ho sentito col Verona e lì non potevo uscire. Oggi potevo far entrare altri, ma non penso sia qualcosa di grave. E’ più per precauzione, ho preferito non rischiare”.