L'ex azzurro Fusco riparte dalla Serie D: è il nuovo ds della Cavese

La Cavese 1919 comunica di aver ufficialmente conferito l’incarico di Direttore Sportivo della prima squadra al sig. Pietro Fusco. L’accordo avrà decorrenza a partire dal 1 luglio 2021. Cinquant’anni da compiere il prossimo 11 agosto, Fusco, dopo una carriera da calciatore che l’ha visto indossare, tra le altre, le maglie di Napoli, Catania, Empoli e Pescara, ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo di Spezia e Sambenedettese. “Sono felice e onorato che la famiglia Santoriello mi abbia scelto per un nuovo progetto tecnico. Spero di poter ripagare questa fiducia e di far tornare la gioia ai tifosi.” Queste le prime parole del neo dirigente Aquilotto a cui facciamo un grosso in bocca al lupo!