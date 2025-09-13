La Fiorentina accorcia le distanze: Ranieri fa 1-3 da calcio d'angolo

La Fiorentina accorcia le distanze: Ranieri fa 1-3 da calcio d'angoloTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:30Brevi
di Davide Baratto

Al 78esimo minuto la Fiorentina accorcia le distanze: calcio d'angolo battuto corto, palla spizzata di testa sul secondo palo dove Luca Ranieri controlla e scarica il mancino potente sul primo palo. Il tiro passa sotto il corpo di Milinkovic-Savic che non riesce ad abbassarsi in tempo per respingere la sfera. È 1-3 per il Napoli a 12 minuti pià recupero dalla fine.