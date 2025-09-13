La partita di Hojlund finisce al 73esimo: Conte inserisce Lucca al suo posto

di Davide Baratto

Finisce al 73esimo minuto l'esordio (con gol) di Rasmus Hojlund con la maglia del Napoli: al suo posto, mister Antonio Conte inserisce Lorenzo Lucca, che avrà 17 minuti più recupero per dire la sua.