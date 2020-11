La Slovacchia di Lobotka conquista l'Europeo, vittoria decisiva contro l'Irlanda

Vittoria decisiva ai tempi supplementari per la Slovacchia, che conquista cosi l'accesso ai prossimi europei. La nazionale di Stan Lobotka e Marek Hamsik ha superato per 2-1 l'Irlanda del Nord, di fatto guadagnando il pass per la prossima rassegna europea. Partito dal primo minuto, il centrocampista azzurro ha lasciato il campo al 65' del secondo tempo.