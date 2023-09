La sosta penalizza molto le big: ieri brutto ko del Psg e pari interno del Bayern

Gli anticipi di ieri riservano subito sorprese al rientro dopo la sosta per le nazionali (che pesa chiaramente soprattutto per le big).

Gli anticipi di ieri riservano subito sorprese al rientro dopo la sosta per le nazionali (che pesa chiaramente soprattutto per le big). In campo PSG e Nizza, con gli ospiti che hanno giocato un brutto scherzo ai più quotati avversari parigini. Primo tempo chiuso sull'1-1, con le reti di Moffi e Mbappé. Nella ripresa Laborde e ancora Moffi hanno regalato ai rossoneri un successo che consente loro di sorpassare proprio la formazione di Luis Enrique, a cui non è bastato il secondo gol della serata di Mbappé messo a segno nel finale.

Si ferma anche il Bayern Monaco contro il Bayer Leverkusen.. Le due squadre si sono affrontate senza esclusione di colpi, con i bavaresi avanti dopo 7 minuti con Kane e raggiunti già prima della mezz'ora da Grimaldo. A 4 minuti dalla fine, Goretzka ha segnato il 2-1: sembrava fatta, ma nel recupero il Leverkusen ha beneficiato di un rigore trasformato poi da Palacios. Un punto a testa dunque, per le due momentanee regine del campionato. Di seguito il programma completo dei questo turno: