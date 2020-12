Lazio-Napoli, la vittoria manca da due anni: precedenti non sono negativi

Domani in campo Napoli e Lazio, che si affronteranno allo stadio Olimpico. Una sfida tra due compagini che cercano i tre punti, il Napoli per rialzarsi dopo la sconfitta con l'Inter ed i biancocelesti per dimenticare il pari di Benevento. I precedenti sorridono agli azzurri: 27 vittorie Lazio, 19 pareggi, 18 successi azzurri.

L'ultima vittoria del Napoli all'Olimpico risale all'agosto del 2018, 1-2. L'ultima sconfitta, invece, l'11 gennaio di quest'anno. Mentre il pari manca addirritura da sette anni, era il 2013 per un Lazio-Napoli 1-1.