Le pagelle dell'Italia: sufficienza piena per Di Lorenzo all'esordio in Nazionale

Giovanni Di Lorenzo, giocatore del Napoli ha esordito con la maglia della Nazionale italiana nel match contro il Liechtenstein. Buona la prova del terzino azzurro che ha fornito anche l'assist per il gol del 5-0 di Belotti. Questa la sua pagella: "Di Lorenzo 6 - Al suo esordio assoluto con la nazionale maggiore, si fa vedere più per gli errori che non per le discese sulla corsia. Un suo errore manda in porta Yildiz, viene graziato. All'ultimo minuto dà il pallone per lo 0-5 di Belotti"