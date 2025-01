Ufficiale Lega Serie A, rieletto Luigi De Siervo come amministratore delegato

Luigi De Siervo, come da previsioni, è stato confermato come amministratore delegato di Lega Serie A. L'assemblea dei club, in corso di svolgimento a Milano in via Rosellini, ha rieletto l'ad uscente: 17 i voti in favore - sei in più del quorum fissato a 11 - con tre schede bianche. Si tratta del terzo mandato dopo l'elezione nel 2018 e la rielezione nel 2021.

I prossimi voti. Adesso l'assemblea passerà a votare i consiglieri di Lega, che saranno salvo sorprese: Luca Percassi (Atalanta, confermato come vicepresidente), Paolo Scaroni (Milan), Tommaso Giulini (Cagliari) e la new entry Claudio Fenucci (Bologna).

Il consigliere indipendente sarà invece Lamberto Taconi, Ceo di Perini Navi. Assente, perché impegnato a Los Angeles in questi giorni, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. In rappresentanza del club campano c'è l'avvocato Chiavelli.