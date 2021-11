Legia-Napoli, ecco dove vedere il match in tv e in streaming

Giovedì alle ore 18.45 il Napoli scenderà in campo contro il Legia Varsavia per una sfida decisiva nel cammino in Europa League. La gara sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky (Sky Sport Uno/numero 201 e Sky Sport/numero 252 del satellite) e in streming su Sky Go o Now Tv. Il match sarà visibile anche su DAZN: occorrerà scaricare l'app di DAZN o collegarsi al sito di DAZN.