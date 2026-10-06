Lobotka e Gilmour oggi in campo: dove vedere la Nations League

Nations League in tv il 6 ottobre: Gilmour in campo con la Scozia e Lobotka con la Slovacchia, in scena anche Croazia-Spagna e Inghilterra-Repubblica Ceca

Il calcio delle nazionali è ancora protagonista prima della fine della sosta: oggi, martedì 6 ottobre, prosegue la Nations League. Riflettori sui calciatori del Napoli, con Billy Gilmour atteso in campo con la Scozia nella sfida contro la Slovenia e Stanislav Lobotka impegnato con la Slovacchia contro la Moldavia, entrambe in programma alle 20.45. Tra le gare principali della serata spiccano Croazia-Spagna e Inghilterra-Repubblica Ceca. Su Sky Sport Calcio e NOW sarà inoltre disponibile la consueta Diretta Gol Nations League, mentre nel pomeriggio spazio a Kazakistan-Isole Far Oer. Di seguito la programmazione integrale.

Calcio in tv: le gare di martedì 6 ottobre

15.00 Kazakistan-Isole Far Oer (Nations League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Croazia-Spagna (Nations League) - CANALE 20, SKY SPORT UNO e NOW

21.00 Inghilterra-Repubblica Ceca (Nations League) - SKY SPORT ARENA e NOW