Pastore: "Il Napoli continua a balbettare calcio, è ancora dentro il tunnel"

Giuseppe Pastore analizza la vittoria del Napoli sul Torino, sottolineando le difficoltà nel gioco e la prova di McTominay

Giuseppe Pastore, giornalista, è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando la vittoria del Napoli per 1-0 contro il Torino, decisa da una rete di Scott McTominay. Pastore ha sottolineato come gli azzurri abbiano creato più occasioni rispetto agli avversari, pur continuando a mostrare difficoltà sul piano del gioco. Il giornalista ha inoltre elogiato il centrocampista scozzese, rimasto concentrato sul campo nonostante le recenti voci di mercato sul suo futuro.

Pastore: "Il Napoli continua a balbettare calcio, è ancora dentro al tunnel"

"Il Napoli continua a balbettare calcio, pur avendo creato più del Torino: il migliore in campo in assoluto credo sia stato Perri. In fin dei conti contava solo vincere, per fare un ragionamento vicino ad Allegri, anche se il Napoli è ancora dentro a questo tunnel. Però c'è McTominay, giocatore che è stato anche circondato da voci sul futuro in questi giorni, ma che non si è fatto coinvolgere", le parole di Giuseppe Pastore.