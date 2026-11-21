Hojlund va messo in condizione di far meglio? Allegri: “Non è assolutamente così…"

Massimiliano Allegri su Rasmus Hojlund dopo Napoli-Torino: giudicata positiva la prestazione dell'attaccante e il suo contributo alla squadra

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino, soffermandosi anche sulla prestazione di Rasmus Hojlund. Il tecnico azzurro ha difeso l'attaccante danese, respingendo l'idea che la squadra debba necessariamente metterlo in condizioni migliori per ritrovare il gol e sottolineando il suo contributo al gioco collettivo.

Hojlund va messo in condizione di far meglio? La risposta di Allegri

Hojlund è il giocatore che bisogna mettere maggiormente nelle condizioni di tornare quello che conosciamo? "No, non è assolutamente così. Credo che abbia fatto un'ottima partita e si sia messo a disposizione della squadra. La squadra fino ad ora ha fatto buone partite, creando molto. Sicuramente è mancata cattiveria nel difendere, cosa che si è vista stasera. Hojlund si è creato diverse chance, ha fatto gol in Nazionale ma è stato utile anche a noi", le parole di Max Allegri.