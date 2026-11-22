Auriemma: "Lang da Oscar! Fischi ingenerosi, ha fatto cambiare idea a Napoli"

Raffaele Auriemma esalta Noa Lang per l'assist a Scott McTominay contro il Torino e critica i fischi dei tifosi del Napoli

Raffaele Auriemma, giornalista, ha commentato sui social la vittoria del Napoli per 1-0 contro il Torino, soffermandosi sul contributo decisivo di Noa Lang nell'azione del gol di Scott McTominay. Il giornalista ha elogiato la reazione dell'olandese ai fischi del Maradona, sottolineando come la sua determinazione abbia contribuito a trasformare la contestazione dei tifosi in applausi.

Auriemma: "L'Oscar va a Lang! Fischi ingenerosi, ha fatto cambiare idea"

"Man of the match della serata è Scott McTominay, però l'Oscar come attore non protagonista va senza dubbio a Noa Lang. Il merito del gol-vittoria è tutto suo: ruba palla ad Aboukhlal, si catapulta nella metà campo avversaria e con un tocco d'esterno disegna l'assist per lo scozzese. In quel momento i fischi - tanti ed ingenerosi - si sono trasformati in applausi meritati. Ma se Napoli su Lang ha cambiato idea, il merito è tutto della caparbietà di un ragazzo bizzarro ancorché talentuoso", le parole di Raffaele Auriemma.