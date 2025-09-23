Pisa, Leris reclama il rigore: "Che dovevo fare? Ho messo la mano giù per rialzarmi"

vedi letture

Mehdi Leris, esterno del Pisa, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sconfitta contro il Napoli : "Non so cosa devo fare di più, la mano la metto giù per rialzarmi, è un movimento normale, senza voler toccare la palla con la mano. Ma l'arbitro ha preso la sua decisione e dobbiamo rispettarla".

Per un'ora sei stato il migliore in campo.

"Sono orgoglioso di tutti, ognuno mette tutto ma purtroppo il risultato non arriva. Il mister ci chiede di sfruttare la profondità, gli spazi, spero che i risultati arriveranno, sono fiducioso".