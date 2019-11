Lotta al razzismo, Figc e Lega Serie A riunite per un workshop

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Il calcio vuole dare una risposta concreta al problema del razzismo negli stadi. E' con questo spirito che diversi rappresentanti della Figc, della Lega Serie A e delle principali società italiane si sono riuniti oggi pomeriggio a Casa Milan, club promotore dell'iniziativa, per un workshop con lo scopo di affrontare il tema e trovare soluzioni efficaci. Partecipano ai diversi tavoli di lavoro, tra gli altri, l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, il segretario generale del Settore Giovanile e Scolastico della Figc Vito di Gioia, la campionessa di salto in lungo Fiona May e una delegazione della Football Association, capitanata da Paul Elliott, il presidente dell'organo istituito dalla federcalcio inglese per combattere le diversità e favorire l'inclusione. Tra i rappresentanti dei club italiani ci sono Ivan Gazidis e Zvonimir Boban, il Cfo della Roma, Francesco Calvo, il responsabile del marketing dell'Inter, Luca Danovaro, e Andrea Maschietto, manager del comparto sostenibilità per la Juventus.