Lutto nel giornalismo sportivo, è scomparso Franco Lauro

Giornata di lutto per il giornalismo sportivo: è scomparso in queste ore all'età di 59 anni il collega Franco Lauro, giornalista di Rai Sport che da anni seguiva lo sport a 360° per l'emittente nazionale. Sono intervenute un’ambulanza e una pattuglia delle forze dell’ordine a casa del giornalista, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.