Lutto nel mondo del giornalismo: se n'è andato Silvio Elia Ferrara

Amava la vita, lo sport (praticava la boxe) e il suo mestiere. Era giornalista e dottore commercialista, ha seguito il Napoli con passione ma anche tutte le altre squadre campane: ad Avellino era solito partecipare a diverse trasmissioni sportive oltre ad essere presente al Partenio-Lombardi, così come al San Paolo, con la stessa identica voglia di raccontare il calcio con toni pacati e grande cultura. Penna d'altri tempi, la sua. Curava con amore "Salotto Azzurro" che era la sua finestra sul mondo. Dove parlava di tutto.

Se n'è andato all'età di 57 anni Silvio Elia Ferrara, aveva combattuto "contro il destino" per diversi mesi, senza mai arrendersi, e oggi ne piange la scomparsa chi lo ricorda con affetto: amici, parenti e i tanti colleghi che sui social gli stanno dedicando messaggi sinceri. Gli stessi stanno già organizzando un saluto speciale in tribuna stampa al San Paolo per una delle prossime partite interne del Napoli. Un gesto doveroso per ricordare la sua intramontabile professionalità. Da parte di tutta la redazione di Tuttonapoli un forte abbraccio a chi non lo dimenticherà mai.