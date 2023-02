Manovra stipendi Juventus, arrivano le quote dei bookmakers sulla seconda penalizzazione

I bookmakers hanno cominciato a quotare le possibile penalizzazioni in casa Juventus per quanto riguarda il caso plusvalenze e quello della manovra stipendi.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

I bookmakers nelle ultime ore hanno cominciato a quotare le possibile penalizzazioni in casa Juventus per quanto riguarda il caso plusvalenze e quello della manovra stipendi. Secondo Sportitaliabet una penalizzazione da 0 a 5 punti è quotata a 1,75, mentre un range da 6 a 10 è a 8,5 volte la posta. Mentre da 11 punti in su siamo a 1,95.