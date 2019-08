Mediaset - Dybala-Psg, oggi incontro per chiudere: la Juve spara cifra monstre

Paulo Dybala al Paris Saint-Germain, la trattativa entra nel vivo. Come riporta 'Sportmediaset', oggi è il giorno in cui l'entourage dell'argentino si vedrà con la dirigenza del club francese per cercare di far quadrare ogni tassello. La valutazione che il PSG dà al cartellino dell'argentino è di 80 milioni di euro, mentre la richiesta della Juventus è di circa 100 milioni.