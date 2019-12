'Memorial Carlo Iuliano', il 4 dicembre la cerimonia: sarà premiato Riccardo Cucchi

Si svolgerà mercoledì 4 dicembre 2019, a Montecalvo Irpino, l’edizione 2019 del Premio Giornalistico – Memorial “Carlo Iuliano”, che vedrà l’assegnazione del riconoscimento a Riccardo Cucchi, noto giornalista Rai e storica voce di “Tutto il calcio minuto per minuto”.

Il Memorial, promosso dal Presidente del Comitato Italiano Fair Play, avv. Franco Campana, e fortemente voluto dalla famiglia Iuliano, è nato nel 2013 per celebrare la figura di Carlo Iuliano, scomparso il 6 febbraio dello stesso anno.

Giornalista ANSA e dirigente della SSC Napoli per oltre trent’anni, Iuliano fu il primo in Italia, nel 1967, a istituire la figura dell’Ufficio Stampa nelle società di calcio, allo stesso tempo fu il primo, nel 2002, ad accreditare una testata web in Tribuna Stampa, con richiesta specifica alla Lega Calcio di inserire tra le categorie meritevoli di accredito la parola “internet”. Profondamente appassionato al suo lavoro di giornalista, ha sempre cercato di conciliare le esigenze dei colleghi con quelle della società da lui rappresentata, riuscendo a svolgere allo stesso tempo il delicato mestiere di cronista per l’Agenzia Ansa, per la quale ha raccontato i maggiori eventi di cronaca locale e nazionale.