Gila-Napoli, si studiano due contropartite. Sky: ipotesi Lucca e Rafa Marin in prestito

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Calciomercato Napoli, obiettivo Mario Gila: si pensa a Lorenzo Lucca e Rafa Marin per sbloccare la trattativa con la Lazio

Il Napoli non abbandona la pista Mario Gila e continua a trattare con la Lazio per il difensore spagnolo, individuato da Giovanni Manna e da Massimiliano Allegri come rinforzo prioritario per la prossima stagione. Il club azzurro ha già un'intesa di massima con il calciatore per quanto riguarda i termini del contratto, ma bisogna sbloccare la trattativa economica con i biancocelesti e per questo si studia l'inserimento di due contropartite: Lorenzo Lucca e Rafa Marin, che si trasferirebbero in prestito. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.

Lucca e Rafa Marin, due "sacrificabili" nel progetto Napoli

L'attaccante italiano, dopo un'annata divisa tra sei mesi in azzurro e sei al Nottingham Forest, non sembra rientrare nei piani del Napoli e potrebbe quindi vestire la maglia della Lazio che è proprio a caccia di una prima punta. Discorso leggermente diverso per Rafa Marin: il centrale spagnolo è reduce da ottime prestazioni con la maglia del Villarreal e per questo fin qui non è stata del tutto esclusa l'ipotesi della permanenza. In ogni caso, se dovessero servire per sbloccare l'operazione Mario Gila è possibile che il Napoli sia disposto a "sacrificare" sia Lucca che Rafa Marin cedendoli in prestito alla Lazio.