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Messi diventa il top scorer dei Mondiali, Il Mattino: "18 gol nella Leggenda"

Messi diventa il top scorer dei Mondiali, Il Mattino: "18 gol nella Leggenda"
Oggi alle 00:30Brevi
di Davide Baratto

"Messi, 18 gol nella Leggenda", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, commentando il record storico firmando dal campione dell'Argentina. Il sommario: "Leo fa doppietta all'Austria: è il miglior marcatore di sempre ai Mondiali". Spazio anche all'elezione di Giovanni Malagò come nuovo presidente Figc: "Malagò, il calcio riparte. Il manager eletto col 69%. Ct azzurro, Mancini resta il favorito". Di seguito la prima pagina integrale.