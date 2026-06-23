Ultim'ora Svolta Figc, novità Maldini? Pronto per lui ruolo da direttore tecnico

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Paolo Maldini pronto a entrare in federazione con ruolo di dt. Svolta per l'Italia dopo la nomina di Malagò come nuovo presidente. Attesa per il ct

Paolo Maldini sarebbe stato contattato in modo informale dalla Federazione, nell’ambito delle valutazioni legate al nuovo progetto guidato da Giovanni Malagò. L’ipotesi sul tavolo riguarda un possibile ruolo dirigenziale per l’ex capitano della Nazionale, figura considerata di alto profilo per competenze ed esperienza maturate sia in campo sia nella gestione sportiva. Lo fa sapere Fabrizio Romano.

Maldini verso un possibile ruolo in FIGC

Secondo quanto filtra, i contatti tra le parti proseguiranno nelle prossime settimane per approfondire la fattibilità dell’operazione e definire eventuali margini di inserimento nel nuovo assetto federale. L’idea sarebbe quella di coinvolgere Maldini in un ruolo tecnico-dirigenziale all’interno del progetto, valorizzando il suo percorso e la sua conoscenza del calcio internazionale. Ne parla questa mattina anche La Gazzetta dello Sport.

Al momento si tratta ancora di un’interlocuzione preliminare, senza decisioni definitive, ma il nome dell’ex dirigente del Milan resta tra quelli maggiormente apprezzati nei ragionamenti della FIGC. La sua figura è infatti considerata ideale per affiancare un eventuale processo di rinnovamento e per contribuire a una nuova fase di sviluppo del calcio italiano.