Mondiali 2026, Tuttosport: “Messi benissimo. Doppietta da record”
Tuttosport apre la propria prima pagina celebrando Lionel Messi, ancora una volta protagonista sulla scena internazionale. “Messi benissimo. Doppietta da record” è il titolo scelto dal quotidiano per esaltare la prestazione dell'argentino, autore di due reti che gli consentono di aggiornare ulteriormente i propri numeri e confermarsi tra i grandi protagonisti del Mondiale. Una prova di altissimo livello che ribadisce l'importanza del fuoriclasse dell'Albiceleste nelle sfide più importanti.
Da Malagò a Platini, i temi in prima pagina
Nella parte alta della copertina trova spazio Giovanni Malagò, indicato come possibile nuovo presidente della FIGC. “Giovanni il riformatore” è il titolo scelto da Tuttosport per raccontare la candidatura del numero uno dello sport italiano, considerato da molti il profilo giusto per guidare una fase di rinnovamento del calcio nazionale e avviare un nuovo corso federale.
Al centro della prima pagina, invece, spiccano le dichiarazioni di Michel Platini dedicate alla Juventus. L'ex campione francese si mostra fiducioso sul futuro del club bianconero e lancia un messaggio di ottimismo ai tifosi: “Juve, tornerai a vincere”. Parole che richiamano la storia vincente della società torinese e che arrivano in un momento di ricostruzione, con la speranza di rivedere la Juventus protagonista ai massimi livelli sia in Italia sia in Europa.
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