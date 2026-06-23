Prima pagina Mondiali 2026, Corriere dello Sport esalta Messi: "Leoland. Napoli-Gila, un altro passo"

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Il Corriere dello Sport apre la propria edizione con un gioco di parole dedicato a Lionel Messi. “Leoland” è il titolo scelto dal quotidiano per celebrare la doppietta della fuoriclasse argentino al Mondiale, protagonista assoluto di una prestazione che ha trascinato la sua squadra e confermato ancora una volta il suo ruolo centrale nello scenario internazionale contro l'Austria.

Napoli e Gila, un altro passo

Nella parte bassa della prima pagina trova spazio anche il mercato del Napoli. Il titolo scelto dal giornale è “Napoli e Gila, un altro passo”, a testimonianza dei progressi registrati nella trattativa per il difensore spagnolo della Lazio. Il club azzurro continua a lavorare per ridurre la distanza con la società biancoceleste e avvicinarsi alla chiusura dell'operazione. I contatti tra le parti proseguono e la sensazione è che il Napoli stia cercando di accelerare per consegnare a Massimiliano Allegri uno dei principali obiettivi individuati per rinforzare il reparto arretrato. Parallelamente, resta vivo il dialogo con l'entourage del giocatore, con il quale sarebbe già stata raggiunta un'intesa di massima sui termini contrattuali. Un segnale che conferma la volontà del Napoli di proseguire con decisione nella trattativa e di compiere ulteriori passi verso un accordo definitivo.