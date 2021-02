Milik aspetta di conoscere il nuovo allenatore: spunta nome a sorpresa per il Marsiglia

Benitez, Mazzarri, Valverde, Sarri. L'Olympique Marsiglia di Milik sfoglia la margherita per capire cosa sarà del dopo Villas Boas, in seguito alle dimissioni dell'allenatore portoghese. Il nome giusto però sembra un altro, ed è quello di Lucien Favre, ex Borussia Dortmund, che è già stato contattato nelle scorse ore dai vertici del club provenzale. Per il tedesco ci sarà un aggiornamento entro il weeend per capire quali possono essere le richieste e, eventualmente, arrivare alla fumata bianca.