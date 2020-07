Minotti: "Il Napoli ha battuto il Genoa grazie alla qualità e all'ampiezza della sua rosa"

Lorenzo Minotti, opinionista 'Sky' questo pomeriggio al Ferraris, ha così commentato il 2-1 conquistato dal Napoli contro il Genoa. I partenopei hanno vinto grazie alle reti di Mertens e Lozano. Per i rossoblù, a segno a inizio ripresa Goldaniga: "Il Napoli ha giocato con intensità e con la concentrazione giusta, le scelte di Gattuso sono state importanti e i giocatori hanno risposto bene. Il Genoa ha messo in campo quello che poteva, dopo il pareggio ha avuto anche diversi momenti in cui ha preso campo, poi però la qualità e l'ampiezza della rosa del Napoli hanno avuto la meglio". ha detto.