Monti: "ADL ha confermato ciò che avevo scritto, alla moglie di Lozano non è piaciuta Napoli"

"Mi avevano detto che alla moglie di Lozano non è piaciuta particolarmente Napoli - oggi De Laurentiis lo ha fatto capire in modo abbastanza chiaro. Ogni tanto ne becco una anche io". Così su Twitter il giornalista Gianluca Monti. Nell'intervista a Sky il patron azzurro aveva spiegato come nelle trattative ci sono anche "i i giocatori con le proprie famiglie, con i propri amici e le proprie signore. Quindi la situazione, anche ambientale, è molto importante. Quando acquisti un giocatore, acquisti anche una parte della sua famiglia, della sua vita e delle sue abitudini. Fargliele cambiare in un contesto completamento diverso, è difficile. Napoli è una città bellissima e meravigliosa ma lo è per me che la conosco. Per chi è giovane e viene da un alro contesto può essere abbagliante come un miraggio ma anche destabilizzante. I tifosi non capiscono che in una trattativa c'è un punto di rottura e uno di riconciliazione".

