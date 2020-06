Monza promosso, Berlusconi entusiasta: "Mai avuto dubbi!"

Dalle pagine de Il Cittadino nella sua versione online arrivano alcune brevi dichiarazioni di Silvio Berlusconi, patron del Monza: “Il mio Monza in B? Mai avuto dubbi - afferma l’ex presidente del Milan -. Il Monza è partito in testa e lì è sempre rimasto, aumentando via via il vantaggio fino a 16 punti alla ventisettesima giornata quando abbiamo dovuto fermarci tutti”.