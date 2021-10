Napoli femminile ko con la Juventus: azzurre terzultime dopo 6 giornate

Dopo la vittoria della Sampdoria contro l'Inter, si sono disputate quest'oggi altre due gare valide per la sesta giornata della Serie A femminile. La Juventus prosegue la sua marcia a punteggio pieno e ha conquistato la sesta vittoria in altrettante gare battendo 2-0 il Napoli, fermo a 4 punti.

Resta all'ultimo posto la Lazio, sconfitta in casa dal Pomigliano e ancora a secco di punti.

I risultati

Sampdoria-Inter 3-0

Juventus-Napoli 2-0

Lazio-Pomigliano 1-2

La classifica

Juventus 18 punti (6 gare)

Sassuolo 15 (5)

Milan 12 (5)

Roma 9 (4)

Inter 9 (5)

Pomigliano 7 (5)

Fiorentina 6 (5)

Sampdoria 6 (5)

Empoli 4 (5)

Napoli 4 (6)

Verona 1 (5)

Lazio 0 (6)