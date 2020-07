Alla metà del primo tempo Parma e Napoli restano inchiodate sullo 0-0. Ritmi bassi al Tardini, con gli azzurri che hanno avuto la loro più grande occassione al 4': grande triangolazione centrale per i partenopei che riescono a sfondare centralmente, Politano ci prova in spaccata e chiama Sepe all'intervento. Da lì in poi pochi guizzi per gli azzurri.