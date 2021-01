Novità sulle maglie modello Argentina...

Si arricchisce sempre di più la collezione speciale Kappa SSC Napoli. La maglia indossata in occasione della morte del Pibe de Oro ha riscosso tantissimi apprezzamenti da parte del pubblico Napoletano ed è già diventata un must per tutti gli appassionati. La Kappa ha saputo esprimere il forte legame tra i partenopei e la terra sudamericana che diede i natali al più forte di sempre, realizzando un prodotto bellissimo: la maglia edizione speciale 2021. In realtà assieme alla casacca albiceleste è stata ideata un intera collezione che oltre a prevedere capi di abbigliamento come tute, t-shirt, felpe e polo, è composta dalla maglia in versione replica, che ha un costo più contenuto, i pantaloncini di colore nero con la banda laterale ed il completino per bambini.

Delle vere e proprie chicche che impreziosiscono il 2021, cosa aspetti? Clicca sul link in fondo per scoprire i dettagli.

Ecco la collezione Argentina