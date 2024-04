GIOVANILI PRIMAVERA, SHOW ALLA SALERNITANA: 5 GOL E PLAY-OFF PIÙ VICINI Il Napoli Primavera ha battuto la Salernitana per 5-1 nella 27esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola Il Napoli Primavera ha battuto la Salernitana per 5-1 nella 27esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola LE ALTRE DI A SALERNITANA-FIORENTINA, LE FORMAZIONI UFFICIALI: ITALIANO SORPRENDE, VIOLA SENZA CENTRAVANTI Sono ufficiali le formazioni del match delle 18 all'Arechi, valido per la 33ª giornata di Serie A, tra la Salernitana e la Fiorentina. Sono ufficiali le formazioni del match delle 18 all'Arechi, valido per la 33ª giornata di Serie A, tra la Salernitana e la Fiorentina.