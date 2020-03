Olimpiadi rinviate al 2021, il comunicato del CIO scongiura l'ipotesi rinvio di due anni

"Tokyo Venti Venti" dunque slitterà al prossimo anno. Anche se continuerà a chiamarsi così: Tokyo 2020. L’hanno deciso ieri di comune accordo - sottolinea La Gazzetta dello Sport - il presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, e il Primo Ministro del Giappone, Abe Shinzo, a chiusura di una conference call che entrerà suo malgrado nella storia. "Per salvaguardare la salute degli atleti, di tutti i partecipanti ai Giochi olimpici e della comunità internazionale – così recita la nota ufficiale del Cio - i Giochi della XXXII Olimpiade di Tokyo devono essere riprogrammati a una data successiva al 2020. Ma non oltre l’estate 2021".

Entro l'estate - Una precisazione non secondaria, perché spazza via l’ipotesi di uno slittamento addirittura al 2022, che era comunque sul tavolo del Cio come piano B, assieme a una ri-calendarizzazione dell’evento nell’autunno 2020, valutata però troppo rischiosa e più complicata sul piano logistico.