"Ora Cairo è felice, senza EL non prenderà Verdi", tifosi Torino furiosi sui social dopo il ko

Una serata di sicuro poco felice per il Torino, sconfitto in casa contro il Wolverhampton ed ora costretto all'impresa per proseguire il proprio percorso in Europa League. I tifosi granata, ovviamente, non hanno preso bene la sconfitta della squadra di Mazzarri, accusando in primis il presidende Cairo per non aver di fatto effettuato mercato, aspettando proprio la qualificazione: "Neanche un acquisto in un'estate intera", "Neanche Verdi ha preso prima del preliminare decisivo, aspettava la qualificazione","Ora Cairo è felice, senza EL non prenderà Verdi", questi alcuni dei messaggi dei tifosi granata sui social, che ovviamente hanno come protagonista l'azzurro Simone Verdi, accostato proprio al Torino nel corso delle ultime settimane.