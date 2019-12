Pallone d'Oro, frecciata di Modric a Cr7: "Essere qui è un segno di rispetto!"

Luka Modric, intervenuto dopo aver premiato Messi da vincitore dell'anno scorso del Pallone d'Oro, ha parlato a margine mandando una frecciatina all'ex compagno Cristiano Ronaldo che ha disertato la serata nonostante il suo terzo posto assoluto dietro l'argentino e Van Dijk: "Quando non si vince, per dobbiamo comunque essere qui sia per rispetto che per celebrare il calcio".