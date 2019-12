Pallone d'Oro, Van Dijk su Cr7: "Assente? Non sapevo fosse in corsa..."

Virgil van Dijk "pizzica" l'asso della Juventus Cristiano Ronaldo dalla sede del Pallone d'Oro. All'arrivo a Parigi, è stato riferito all'olandese: "Cristiano Ronaldo non ci sarà, un concorrente in meno per il Pallone d'Oro". La risposta del difensore del Liverpool è stata piccante: "Perché, era un concorrente per la vittoria?", evidenzia Sportmediaset. Si accende dunque la competizione per l'ambitissimo trofeo 2019, ma i due sono ovviamente in corsa, con le rispettive squadre, anche per la prossima Champions League.