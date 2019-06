Panchina Chelsea, per i bookmakers Lampard favorito per il post Sarri. Spunta anche Vieira

La partenza di Maurizio Sarri non è ancora ufficiale, ma il Chelsea si è già attivato per trovare il sostituto del tecnico italiano. I Blues riflettono su diversi nomi, e i bookmakers sono già scatenati: il favorito è Frank Lampard, davanti a Massimiliano Allegri, Javi Gracia ed Erin ten Hag. Più staccato un nuovo ritorno di José Mourinho o le opzioni John Terry e Nuno Espirito Santo, mentre qualcuno tira in ballo anche la suggestione Patrick Vieira, reduce da una buona stagione sulla panchina del Nizza.