Paura in Italia: forte scossa di terremoto 6.3 in Croazia avvertita in tante regioni

Scossa di terremoto pochi minuti fa in Italia avvertita da molte regioni e proveniente dalla Croazia. Dopo il sisma di ieri, oggi alle 12.20 è stata registrata una scossa di magnitudo 6.3 a 40 chilometri da Zagabria. Ed è stata avvertita anche in Italia: dal nord-est fino alla Campania. La terra ha tremato per diversi secondi.

#terremoto segnalato dagli utenti della app Rilevatore Terremoto a 29km da #Zagreb, #Croazia. 36 segnalazioni in un raggio di 155km. Scarica la app da https://t.co/zfhFZb9ZxN per ricevere allerte in tempo reale pic.twitter.com/vujymyeKK5 — Earthquake Network (@SismoDetector) December 29, 2020