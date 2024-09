Perisic, niente ritorno in Italia: è fatta per il Psv da svincolato

Accostato a Como e Monza nelle ultime ore del mercato, lo svincolato Ivan Perisic, ex Inter, va al Psv Eindhoven. Accordo raggiunto come rivelato da Fabrizio Romano. L'esterno croato riparte dunque dalla squadra che ieri ha perso 3-1 contro la Juve all'esordio in Champions. Niente ritorno in Italia per l'ex giocatore di Conte.