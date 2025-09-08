Politano porta in vantaggio l'Italia! Primo gol ufficiale con la Nazionale

Al 59esimo minuto del match contro Israele, con un tiro al volo da dentro l'area Matteo Politano ha portato in vantaggio l'Italia. L'esterno azzurro sfrutta al meglio l'assist di Retegui e sigla il gol del 2-3, così la squadra di Gattuso è momentaneamente avanti nella sfida cruciale per la Qualificazione ai Mondiali. Per il giocatore del Napoli si tratta della prima rete in una partita ufficiale con la maglia della Nazionale.