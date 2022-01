Portici in lutto, morto Giuseppe Mellone: il post emozionante del sindaco Cuomo

La città di Portici è in lutto per la morte di Giuseppe Mellone, conosciuto da tutti come Zazà. Uno dei giocatori più rappresentativi della storia del Portici 1906. L'annuncio è arrivato dal sindaco della città Vincenzo Cuomo che ha voluto ricordare con parole commoventi un cittadino illustre che ha difeso i colori del proprio territorio: "E' morto Zazà Mellone, uno degli sportivi che ha scritto tra le pagine più belle del calcio porticese. Uomo di straordinaria generosità e simpatia, amato e ricordato in tutti i campi di calcio della Campania, Giuseppe Mellone, da tutti conosciuto come Zazà , è stato un Padre, un Marito ed un Nonno affettuoso. Uomo dal Cuore enorme amato da tantissime persone che lo ricordano con grande affetto. Difensore roccioso ed arcigno, tra i marcatori più forti della gloriosa storia del Portici 1906. Una grave perdita per la nostra Comunità che si stringe con commosso cordoglio alla Moglie, ai Figli, ai Fratelli ed ai tantissimi Amici che unitamente ai tifosi del Portici lo hanno amato e stimato. Ho avuto il privilegio di conoscerlo e gli dico: Grazie Zazà, per l'Uomo che sei stato, in cielo ti staranno già aspettando pronti a darti quella maglietta azzurra, che tanto hai onorato, per schierarti in campo e giocare tante altre partite".

I funerali si terranno questo pomeriggio sabato 29 gennaio alle 16.30 nella Chiesa al Piazzale Divina Provvidenza.