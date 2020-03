Premier, martedì riunione sul futuro: 50% club non vuole ripartire, con lo stop Liverpool campione

Martedì sarà una giornata decisiva per capire il futuro immediato della Premier League. In quella data, infatti, i club della massima serie inglese si riuniranno per valutare il da farsi. Il movimento è abbastanza spaccato, perché un 50% delle società sarebbe per ripartire mentre le altre ritengono che, senza una nuova preparazione stile pre-campionato, si metterebbe a rischio la salute dei giocatori. In caso di stop definitivo, scrive il Telegraph, il Liverpool sarebbe dichiarato campione: difficile immaginare polemiche, dato il clamoroso vantaggio dei Reds in classifica. Retrocessioni bloccate, sarebbero promosse dalla Championship Leeds e WBA, con il prossimo campionato a 22.