Premier, tutto pronto per lo spettacolare boxing day: quanti big match

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Sei match in una giornata, il boxing day. Come da tradizione, la Premier League inglese scende in campo il 26 dicembre, e ad aprire la giornata e' un Leicester-Manchester United di alta classifica, alle 13.30. Nella giornata di domani anche il derby londinese Arsenal-Chelsea, alle 18.30: il tecnico dei Gunners, Arteta, e' in bilico e una sconfitta secondo i media inglesi portebbe senza esitazioni al suo licenziamento. Per vedere il Liverpool capolista, contro il West Bromwich, si dovra' aspetattare domenica. Intanto il suo tecnico, Jurgen Klopp, dal sito del club ha inviato a tutti auguri particolari. Prima ha cantato 'Last Christmas', poi ha raccontato i Natali della sua infanzia con la consuetudine di suonare uno strumento a testa prima di scartare i doni sotto l'albero, infine ha lanciato un appello. "E' stato un anno eccezionale, nel suo meglio e nel suo peggio - ha detto alludendo allo scudetto dei Reds e alla pandemia da Covid - Questo insegna a tutti noi una cosa: apprezziamo cio' che abbiamo, per quanto semplice, per quanto normale. In un minuto, puo' sparire". (ANSA).