Psg, doppia tegola: Mbappé e Cavani ko per un mese, frenata per l'addio di Neymar?

Arrivato il comunicato ufficiale del PSG a proposito delle condizioni di salute dei due attaccanti Kylian Mbappe ed Edinson Cavani, entrambi usciti infortunati ieri sera durante la sfida contro il Tolosa, poi vinta 4-0 dai capitolini. Il primo si è infortunato alla gamba sinistra, e dovrà osservare uno stop di circa un mese. Qualche giorno di degenza in meno invece per l'ex Napoli, costretto circa tre settimane ai box a causa di un problema all'anca destra. A questo punto non è da escludere la permanenza di Neymar che è in uscita e piace anche al Real Madrid.