Qual. Coppa d'Africa, passano anche Ghana ed Angola: i giocatori di Serie A coinvolti

Non riesce il colpaccio alla Repubblica Centrafricana, che nell'ultima giornata dei gironi di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa cade sul campo del Ghana e non riesce a qualificarsi, scavalcato dall'Angola a cui è bastato uno 0-0 con Madagascar.

Altro potenziale pericolo dunque per i club della nostra Serie A: la Fiorentina potrebbe perdere Nzola, mentre il Cagliari Zito Luvumbo. Per il Ghana invece in Serie A i convocabili sono Sulemana del Cagliari, Duncan della Fiorentina ed Ekuban del Genoa.

Angola-Madagascar 0-0

Ghana-Repubblica Centroafricana 2-1 - 25' Mafouta (R); 43' Kudus (G); 87' Nuamah (G)

CLASSIFICA GRUPPO E

Ghana 12

Angola 9

Repubblica Centrafricana 7

Madagascar 3